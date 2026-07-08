Экс-главу свердловского «Молодежного яблока» объявили в федеральный розыск

Ткаченко* разыскивают по уголовной статье. Фото: отделение «Яблока» в Свердловской области

В Свердловской области разыскивают бывшего главу регионального молодежного отделения партии «Яблоко» Егора Ткаченко*. Это следует из базы данных МВД. Основанием для розыска указана статья уголовного кодекса РФ.

По какой именно статье разыскивают Ткаченко*, не уточняется. Фото: МВД России

Ранее, в апреле 2026 года в Свердловской области прошли обыски у Егора Ткаченко* и у председателя регионального отделения «Яблока» Максима Петлина. Как сообщили в пресс-службе «Яблока», из отделения полиции Екатеринбурга их отпустили в тот же день. Никаких обвинений им предъявлено не было.

В начале июня Егора Ткаченко* внесли в список в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Тогда информации о возбуждении уголовного дела не было.

*Внесен в список террористов и экстремистов