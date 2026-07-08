В Свердловской области 8 июля ввели режим беспилотной опасности

Режим атаки БПЛА ввели 8 июля в 09:30 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 8 июля в 09:30 ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

– Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, – написал глава региона в своих социальных сетях.

Жители Свердловской области могут столкнуться с перебоями в работе мобильного интернета – ограничения вводят для обеспечения безопасности.

Свердловчанам напоминают, что ни в коем случае нельзя поднимать обломки или пытаться их передвигать. Кроме того, в регионе продолжает действовать запрет на фото и видеосъемку беспилотников и работу систем ПВО.

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге ограничения на выпуск и прием воздушных судов пока не вводили.