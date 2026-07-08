Минприроды обвинило погоду в загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле

Последние годы количество жалоб от жителей на выбросы сократилось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов рассказал, что в загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле виновата погода. Об этом он заявил на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в эфире программы ОТВ.

– Да, мы в десятки раз видим превышение вредных веществ в воздухе, но все они связаны не просто с работой предприятия, а с неблагоприятными метеоусловиями – отсутствие ветра, низкое давление, смог. Так происходит во многих городах, даже там, где нет промышленности, – отметил Денис Мамонтов.

Министр также отметил, что показатели за последние годы все же улучшились: если ранее в течение года в воздухе фиксировалось превышение вредных веществ в воздухе в сто раз, то сейчас это количество в разы сократилось.

Денис Мамонтов также подчеркнул, что исключить жалобы жителей на выбросы невозможно, даже несмотря на модернизацию производств. Однако количество жалоб сократилось.