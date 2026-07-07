В Верхней Пышме ищут 15-летнего подростка, не вернувшегося с прогулки

Подросток пропал 4 июля. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Верхней Пышме ведутся поиски 15-летнего Никиты Морозова, который 4 июля ушел на прогулку и не вернулся. С тех пор о местонахождении подростка ничего неизвестно. Розыском пропавшего занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Пропал Морозов Никита Андреевич, 15 лет 2010 года рождения. Может находиться в вашем городе или районе, - передают поисковики.

Согласно ориентировке, рост подростка составляет 173 сантиметра, телосложение нормальное. У Никиты Морозова темные волосы и светлые глаза. В день пропажи он был одет в светлые кроссовки, синие джинсы, серую футболку и фиолетовую кофту.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом инфоргу поисков Ирине: 8 (912) 645-28-46. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 или позвонить по единому номеру 112.