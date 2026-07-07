В СНТ Екатеринбурга пожар уничтожил садовый дом и два мопеда

Потушить возгорание удалось за час Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге днем 7 июля 2026 года произошел пожар в садовом товариществе на 12-м километре Чусовского тракта. Огонь охватил 70 квадратных метров и уничтожил дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 15:08.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, Чусовской тракт, 12 километр, садовое товарищество. Сгорели садовый дом, надворные постройки и два мопеда, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия прибыла бригада в составе 13 огнеборцев и трех единиц спецтехники. В 16:00 им удалось локализовать огонь, а еще через 8 минут – потушить пожар. Затем спасатели приступили к разбору и проливке сгоревших конструкций. Все работы завершились в 18:07.