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НовостиПроисшествия7 июля 2026 17:57

В СНТ Екатеринбурга пожар уничтожил садовый дом и два мопеда

В Екатеринбурге днем произошел пожар в садовом товариществе
Никита ПРИХОДЬКО
Потушить возгорание удалось за час

Потушить возгорание удалось за час

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге днем 7 июля 2026 года произошел пожар в садовом товариществе на 12-м километре Чусовского тракта. Огонь охватил 70 квадратных метров и уничтожил дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 15:08.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, Чусовской тракт, 12 километр, садовое товарищество. Сгорели садовый дом, надворные постройки и два мопеда, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия прибыла бригада в составе 13 огнеборцев и трех единиц спецтехники. В 16:00 им удалось локализовать огонь, а еще через 8 минут – потушить пожар. Затем спасатели приступили к разбору и проливке сгоревших конструкций. Все работы завершились в 18:07.