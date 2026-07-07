Свердловская область вошла в топ регионов по реализации промышленной политики

Рейтинг озвучили во время итоговой коллегии Минпромторга РФ на ИННОПРОМ. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская область заняла седьмое место в стране по эффективности реализации промышленной политики и первое – по УрФО. Рейтинг был составлен на основе результатов 2025 года. Об этом рассказали в региональном департаменте информационной политики.

По итогам прошлого года в регионе было запущено 21 новое или модернизированное производство, создано почти 2 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций составил 18,7 миллиарда рублей. Также отмечается, что за первые месяцы 2026 года на Среднем Урале запустили и модернизировали еще 14 производств.

- В ряде направлений обрабатывающего сектора в 2025 году отмечался значительный рост, который сохраняется и в текущем. Новым локомотивом роста в 2025 году стала химическая промышленность, - подчеркнули в департаменте.

Кроме того, Свердловская область вошла в топ-5 регионов по объему отгруженной промышленной продукции: показатель составил свыше 4,3 триллиона рублей в год.