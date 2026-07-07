В Екатеринбурге водитель Toyota сбила 16-летнего подростка на «зебре»

По факту ДТП назначена проверка. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге 6 июля около 20:40 на перекрестке улиц Лучистая – Любви произошло ДТП, в котором пострадал 16-летний пешеход. Подросток переходил дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль Toyota Auris.

- Водитель Toyota Auris, двигаясь по улице Лучистая в сторону улицы Любви, допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода. Пешеход с травмами различной степени тяжести доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ДГКБ №9, где госпитализирован, - рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водителем машины оказалась 59-летняя женщина, стаж которой составляет 19 лет. За это время она три раза привлекалась к ответственности за нарушения ПДД. Освидетельствование показало, что на момент аварии она была трезва.

В отношении водителя возбудили административно дело по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». По факту аварии назначили проверку.