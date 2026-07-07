Бизнес-леди со всей России прибыли в Екатеринбург по инициативе Людмилы Бабушкиной для обсуждения развития женского бизнеса

Фото: Управление информационной политики ЗССО

7 июля в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026 прошел первый Форум женщин-предпринимателей, инициатором которого стала председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина. Событие объединило около двухсот бизнесвумен и государственных деятелей со всей страны.

Главной темой стала реализация Национальной стратегии действий в интересах женщин. Участницы обсуждали, как вовлечь больше женщин в приоритетные отрасли экономики. На пленарной дискуссии заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Дарья Лантратова вместе с Людмилой Бабушкиной представили данные опроса Народного фронта о гендерных особенностях предпринимательства. Кроме того, были озвучены лучшие международные практики поддержки женского бизнеса. Эксперты сошлись во мнении, что женский подход к управлению является основой социально ответственного бизнеса, а забота о людях и смыслы брендов создают будущее компаний.

Людмила Бабушкина подчеркнула, что уже существующие меры поддержки на законодательном уроне дают свои результаты.

- Меры эффективны, безусловно. Сегодня у нас количество представителей малого и среднего бизнеса увеличилось в разы. У нас более миллиона граждан, которые самозаняты и занимаются предпринимательством. Это показатель того, что мы поддерживаем бизнес. Не только малый и средний, но и крупный. Для него предусматриваются достаточно серьезные инвестиционные налоговые льготы. Я называла цифру: 34 миллиарда рублей мы направляем на поддержку через законы и программы. И, собственно, у нас значительно увеличился валовой региональный продукт, растут доходы бюджета, - заключила Людмила Бабушкина.

Помимо пленарки, работали еще четыре секции: о развитии женских клубов, балансе семьи и бизнеса, роли общественных объединений и сохранении женского здоровья. Также открылась фотовыставка, посвященная 40 успешным предпринимательницам Свердловской области.