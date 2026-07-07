В Екатеринбурге деньги со штрафов предложили тратить на обновление транспорта

Деньги со штрафов за нарушения ПДД предложили тратить на обновление транспорта Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге деньги, полученные со штрафов за нарушения ПДД, предложили тратить на обновление общественного транспорта. Такую идею озвучил на ИННОПРОМе председатель Комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе РФ Алексей Зотов.

- В качестве источников мы надеемся на создание специализированных фондов. Источник этих фондов – штрафы, которые мы уплачиваем как автомобилисты. В прошлом году собрали больше 250 миллиардов рублей штрафов, - рассказал Алексей Зотов.

Отмечается, что из этой суммы на обновление парка общественного транспорта можно выделить около 30 миллиардов рублей.

Напомним, что ИННОПРОМ стартовал в Екатеринбурге с 6 июля. На выставке был представлен беспилотный трамвай, который вскоре начнут тестировать на маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма.