В Реже мужчина лишился дорогого Lexus из-за долгов прежнего владельца

Первый владелец брал на покупку машины кредит почти на 2 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Реже мужчина лишился дорогого автомобиля Lexus RX350 из-за долгов первого владельца. Дело в том, что предыдущий хозяин брал на покупку машины кредит почти на 2 миллиона рублей под 27,9% годовых. Однако деньги он не выплатил и продал транспорт, не сообщив покупателю о своем долге, после чего скрылся.

- Спустя несколько месяцев после сделки, когда новоиспеченный владелец уже поставил машину на учет, он получил уведомление о судебном разбирательстве. Банк, проверив VIN-код автомобиля через реестр, обнаружил, что машина находится в залоге с августа 2024 года, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Сам залог, согласно записи в реестре, был зарегистрирован до совершения сделки. Дело рассматривали в городском суде. Покупатель, доказывая свою добросовестность, указал на отсутствие отметок о залоге в паспорте автомобиля. Кроме того, в договоре был пункт о том, что машина не обременена правами третьих лиц.

Однако суд такие аргументы не убедили, поскольку информация о залоге имеется в публичном доступе и мужчина мог с ней ознакомиться.

- Для признания покупателя добросовестным необходимо доказать, что он не знал и не должен был знать о залоге. Однако наличие записи в реестре ФНП автоматически означает, что сторона была уведомлена об этом, - пояснили в облсуде.

В результате суд решил изъять у мужчины Lexus и продать автомобиль. Полученные деньги направят на погашение долгов первого хозяина машины. Также с мужчины взыскали госпошлину в размере 20 тысяч рублей.

Чтобы избежать изъятия автомобиля, покупателю потребуется найти прежнего владельца и взыскать с него все издержки. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.