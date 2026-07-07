Свердловские школы переводят на новую цифровую платформу

Учреждения переводят на новую систему «Моя школа» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области школы планируется перевести на новую федеральную цифровую платформу. Средний Урал стал одним из 20 регионов страны, где внедряют систему «Моя школа». Сейчас учреждения подготавливают к поэтапному переходу, который начнется с начала учебного года.

- Система «Моя школа» позволяет вести учет посещаемости и успеваемости, организовывать взаимодействие педагогов, обучающихся и родителей, использовать библиотеку цифрового образовательного контента и другие сервисы, - пояснили в региональном департаменте информационной политики.

Внедрение новой системы повлечет изменения в доступе к электронному дневнику: через браузер зайти будет нельзя. Для возобновления доступа потребуется скачать приложение «Госуслуги Моя школа», где можно будет авторизоваться через уже существующую и подтвержденную учетную запись.

Отмечается, что в новой системе будет доступна информация о детях и педагогах, учебных программах, секциях и кружках, школьном питании, а также о различных мерах социальной поддержки и оплате путевок в лагеря.

Кроме того, для родителей и обучающихся будут доступны сервисы записи в школу, детский сад, колледж и другие образовательные организации.