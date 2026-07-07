Свердловский омбудсмен помогла отцу пятерых детей восстановить дом в Кушве

Татьяна Мерзлякова подала ходатайство о продлении бойцу отпуска на 15 дней, а ему его продлили до конца месяца Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский омбудсмен помогла участнику специальной военной операции и отцу пятерых детей восстановить дом после смерча в Кушве. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека. Напомним, что стихия прошла 22 июня и повредила больше сотни домов.

Во время осмотра жилых зданий Татьяна Мерзлякова узнала, что один из домов принадлежит действующему военнослужащему, к тому же отцу пятерых детей. Из-за смерча его дом сильно пострадал, в связи с чем командование воинской части дало ему отпуск на три дня.

Однако объем работ был большим, а родственники у военнослужащего отсутствовали, поэтому омбудсмен направила ходатайство о предоставлении бойцу дополнительных 15 суток отпуска.

– Командование, оценив необходимость личного присутствия военнослужащего для решения социальных и организационных вопросов, удовлетворило нашу просьбу сверх того, о чём мы просили, – отпуск участнику спецоперации продлили до 29 июля, – отметила Татьяна Мерзлякова.

Сейчас жилье бойца восстанавливает строительная бригада, а глава семьи следит за ходом работ.