В Екатеринбурге 8 августа стартует Спартакиада народов России

Спартакиаду народов России презентовали на ИННОПРОМе. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге уже через месяц стартует Спартакиада народов России, в которой примут участие больше 9 тысяч спортсменов из семи регионов страны. Соревнования пройдут по 44 видам спорта.

Торжественная церемония открытия Спартакиады пройдет 8 августа. Сейчас подготовка к спортивному мероприятию находится на финальной стадии.

- Состязания развернутся на 43 спортивных объектах, расположенных в 16 населенных пунктах. В уральской столице для Спартакиады будут задействованы ведущие спортивные объекты: «Екатеринбург Арена», Дворец водных видов спорта, Дворец игровых видов спорта и другие, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что вход на все соревнования будет свободным. Также для гостей мероприятия запланированы развлекательные программы.