В Алапаевском районе водитель «четырнадцатой» сбил 12-летнего байкера

В результате ДТП мальчик сломал ногу. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Алапаевском районе водитель «четырнадцатой» сбил 12-летнего мотоциклиста. Предварительно установлено, что 19-летний водитель «ВАЗ-2114» при повороте налево не пропустил мотоцикл KEWS, за рулем которого был 12-летний подросток, и врезался в него.

– В результате дорожного происшествия несовершеннолетний мотоциклист получил открытый перелом бедра и был доставлен в приемный покой Алапаевской городской больницы, после чего переведен в реанимационное отделение, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

В момент аварии мальчик был в шлеме. Он приехал в гости к дедушке на летние каникулы.

Выяснилось, что у водителя «четырнадцатой» не было прав. На него завели несколько административных производств за управление транспортом без права управления, за нарушение правил маневрирования и нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровья.

На дедушку мальчика составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством». Также отце ребенка привлечен к ответственности за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию.