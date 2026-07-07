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НовостиПроисшествия7 июля 2026 12:10

В Екатеринбурге после столкновения двух самокатов пострадали подростки

В Екатеринбурге столкнулись два самоката, на одном из которых были женщина и подросток
Никита ПРИХОДЬКО
На одном из самокатов ехали женщина и подросток. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На одном из самокатов ехали женщина и подросток. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге вечером 5 июля 2026 года произошло ДТП. Около 21:00 рядом с домом №44 по улице Халтурина столкнулись два самоката. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

- 44-летняя женщина, управляя личным электросамокатом с 13-летним пассажиром, двигаясь по тротуару, и 17-летний подросток на прокатном электросамокате, двигавшийся во встречном направлении, не обеспечили безопасный боковой интервал и допустили столкновение, - пояснили в ведомстве.

Пострадали оба подростка: они получили ушибы мягких тканей. После оказания медпомощи их отпустили домой.

Отмечается, что оба водителя на момент аварии были трезвы. В отношении женщины вынесли постановление за перевозку пассажира на СИМ.

Сотрудники Госавтоинспекции выполнили на месте произошедшего замеры и опросили участников ДТП. По факту аварии сейчас проводится проверка.