На СвЖД привезли главный трофей чемпионата Континентальной хоккейной лиги – кубок Гагарина

Фото: пресс-служба СвЖД

Второй год подряд главный трофей чемпионата Континентальной хоккейной лиги – кубок Гагарина – привозят на Свердловскую железную дорогу. Сегодня в свой родной город Пермь его доставил Никита Кирьянов – нападающий хоккейного клуба «Локомотив». В сезоне 2025/26 «Локомотив» обыграл «Ак Барс» и второй раз подряд завоевал кубок Гагарина.

На встречу со спортсменом во Дворец культуры железнодорожников пришли болельщики и работники Свердловской магистрали. Заместитель начальника СвЖД Андрей Крегель вручил хоккеисту памятный подарок от руководства и спортсменов Свердловской железной дороги.

Фото: пресс-служба СвЖД

– Кубок Гагарина по праву является символом победы, упорного труда и настоящего командного духа. Это знаковое событие не только для «Локомотива», но и для всех железнодорожников. Компания «РЖД» – самый крупный работодатель в стране, и все железнодорожники, без сомнения, болели за любимую команду. Мы признательны вам за самоотверженную игру, за спортивный характер и волю к победе. Мы рады приветствовать Вас дома, на пермской земле, – отметил Андрей Крегель.

В свою очередь, Никита Кирьянов подарил железнодорожникам красную футболку ХК «Локомотив» с надписью «Дважды чемпионы» и поблагодарил за поддержку.

Болельщики «Локо» смогли задать вопросы прославленному земляку и, конечно, взять автограф.

Фото: пресс-служба СвЖД

Кубок Гагарина – хоккейный приз, вручаемый победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/09. Кубок назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина, и является переходящим.

С сезона 2011/12 принято решение о том, что каждый из хоккеистов и тренеров, завоевавший кубок, имеет право провести с трофеем один день. С того времени трофей побывал во многих городах России и в других странах.