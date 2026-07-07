В Первоуральском районе «Газель» врезалась в грузовик, водитель погиб на месте

В результате ДТП «Газель» оказалась зажата между грузовиком и полуприцепом. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Первоуральском районе 7 июля произошла смертельная авария. ДТП произошло на 305-м километре федеральной трассы М-12 «Восток».

По предварительным данным, водитель «Газели» не обеспечив постоянный контроль за движением врезался в грузовик с полуприцепом.

– В результате дорожного происшествия водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте. Транспортное средство оказалось зажатым под полуприцепом, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, проводятся все необходимые процессуальные действия, в том числе опрос очевидцев и установка обстоятельств произошедшего. По факту ДТП назначено расследование.