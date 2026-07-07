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НовостиОбщество7 июля 2026 11:25

ЕКАД и ближайшие к Екатеринбургу поселки обеспечат мобильным интернетом

Свердловские власти подписали соглашение о развитии связи
Екатерина ГАПОН
ЕКАД и соседние населенные пункты обеспечат связью до конца 2026 года

ЕКАД и соседние населенные пункты обеспечат связью до конца 2026 года

Власти Свердловской области на ИННОПРОМе подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона. Благодаря документу до конца 2026 года мобильной связью покроют Северное полукольцо ЕКАД и прилегающие к нему населенные пункты. За развитие связи на этом участке будет отвечать ПАО «МТС».

– Надежная мобильная связь на основных транспортных магистралях – это вопрос безопасности людей, устойчивой работы экстренных служб, логистики и комфорта жителей. ЕКАД является одним из важнейших элементов транспортной системы Свердловской области, поэтому качественная и непрерывная связь здесь имеет принципиальное значение, – сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Мобильную сеть планируют обновить на ЖД станциях Палкино, Огородная, Шувакиш и Сысерть, а также в населенных пунктах, прилегающих к ЕКАД – Светлая речка, Ягодный, Садовый, Северка и других.