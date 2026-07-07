В Асбесте строительную компанию оштрафовали на полмиллиона за взятку

Учредитель компании дал взятку в размере 182 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Асбесте ООО «Экотехпром» оштрафовали за коррупцию. Нарушение выявили в ходе проверки сотрудники прокуратуры. Сообщается, что в период с августа 2023 года по ноябрь 2024-го учредитель строительной компании передал взятку в размере 186 тысяч рублей.

- Учредитель, действуя в интересах компании, передал средства на тот момент ведущему инженеру по дорожному хозяйству учреждения – заказчика, исполняющему обязанности директора, за общее покровительство и принятие решений в пользу юридического лица, - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

В отношении ООО «Экотехпром» возбудили административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». После его рассмотрения компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Отмечается, что в отношении ведущего инженера, получившего взятку, возбудили уголовное дело, а в отношении учредителя преследование прекратили ввиду деятельного раскаяния.