Кадры виртуального назначения: «Ростелеком» и «Колледж Цифровых Технологий» создают образовательную экосистему

Фото: пресс-служба Ростелекома

На международной промышленной выставке «Иннопром-2026» подписано соглашение о стратегическом партнерстве между компанией «Ростелеком» и екатеринбургским «Колледжем Цифровых Технологий». Церемония прошла в присутствии заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина.

Подписание приурочили к первому в России выпуску студентов по специальности «Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности». «Колледж Цифровых Технологий» в Екатеринбурге — единственное в стране учреждение среднего профессионального образования, выпускающее экспертов данного направления в 2026 году. Первый выпуск — пять разработчиков игровых и AR/VR/XR-решений с дипломом государственного образца.

Максим Грохульский, директор «Колледжа Цифровых Технологий»:

- Наша модель обучения построена на тесном взаимодействии с отраслевыми партнерами — работодателями и экспертами в области ИТ. Мы создаем такие условия, которые позволяют студентам получать опыт из первых рук, а специалистам — выступать в роли наставников для нового поколения талантов. Расширение контактов с отраслевыми лидерами — ключевой фактор успешности образовательного процесса. Партнерство с "Ростелекомом" — это высокая оценка успехов наших студентов, новые перспективы их профессионального роста и вклад в развитие высокотехнологичных отраслей региона.

Стороны договорились о разработке совместных образовательных программ, стажировке студентов, передаче информации о реальных задачах, которые лягут в основу проектных работ будущих ИТ-специалистов, а также целевой подготовке и трудоустройстве выпускников. Кроме того, учащиеся станут инициаторами проектов по улучшению продуктов, технологий, бизнес-процессов и подходов к работе национального провайдера.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома»:

- Игровая индустрия — одна из самых быстрорастущих сфер в мире. Договоренности с ИТ-колледжем, который ведет подготовку по таким востребованным на рынке труда направлениям, — очередная возможность укрепить нашу позицию цифрового лидера в новой нише — иммерсивные технологии и создание компьютерных игр. Вместе мы будем формировать образовательную экосистему будущего, где основой станет опыт и профессионализм нашей команды, а молодежь добавит драйва и привнесет свои цифровые идеи.

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