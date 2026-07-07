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НовостиОбщество7 июля 2026 10:56

На развитие Первоуральска направят более миллиарда рублей

Ряд соглашений был подписан на ИННОПРОМе
Екатерина ГАПОН
Деньги направят на ремонт больницы, обновление школы №12, техникума и другие улучшения города

Деньги направят на ремонт больницы, обновление школы №12, техникума и другие улучшения города

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На развитие Первоуральска направят более миллиарда рублей. Соответствующие соглашения подписал глава региона Денис Паслер на ИННОПРОМе.

Дополнительное соглашение было заключено с председателем совета директором АО «Полипласт» Ильсуром Шамсутдиновым и с и.о. главы Первоуральска Денисом Поляковым о социально-экономическом сотрудничестве.

– «Полипласт» в рамках соглашения продолжит развитие Первоуральска – территории присутствия предприятия. Более миллиарда рублей будет направлено на модернизацию социальных объектов, – сообщил Денис Паслер.

Деньги направят на капремонт больницы, обновление школы №12 и Первоуральского техникума, а также на хоккейную академию «Уральский Трубник». Кроме того, средства пойдут на реконструкцию дорог, закупку новых автобусов, строительство пешеходного моста в микрорайоне «Хромпик», благоустройство, ремонт домов и развитие города.