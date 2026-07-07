В Камышлове провели очередной рейд по выявлению уклонистов

В Камышлове проверили мигрантов, работающих в магазинах одежды. Фото: ВСУ СКР по ЦВО

В Камышлове 7 июля провели очередной рейд по выявлению граждан, не вставших на воинский учет. Проверку провел старший следователь-криминалист военного следственного отдела СК России по Еланскому гарнизону вместе с сотрудника МВД России «Камышловский» Свердловской области.

– В результате проведенного рейда проверено 12 сотрудников магазинов одежды и продовольственных магазинов, дислоцированных в Камышлове, – сообщили в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.

По итогу проведенного рейда нарушения миграционного законодательства не выявили. Отмечается, что такие мероприятия продолжат проводить на постоянной основе.

Напомним, что аналогичный рейд прошел в конце июня в Екатеринбурге. Помимо выявления уклонистов, мигрантов проверили на соблюдение миграционного законодательства. По итогам проверки 9 человек получили повестки для постановки на воинский учет.