Священник раскритиковал участие в обрядах на Ивана Купалу

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Протоиерей Виталий Рыбаков в беседе с изданием «Абзац» рассказал о греховности участия в обрядах языческого праздника Ивана Купалы, сам праздник сегодня является неоязыческим новоделом.
По словам батюшки, современные обряда на Ивана Купалы не имеют под собой славянской базы.
- Это новодел, изобретенный сто лет назад. У него нет реальной исторической базы, - рассказывает священник Виталий Рыбаков.
По его словам, для православного христианина участие в праздновании Ивана Купалы - большой грех, нужно уходить от этого неразумного поведения, и не покланяться идолам. Вместо танцев у костра лучше провести день в молитве, так как в этот день отмечается Рождество Иоанна Предтечи.