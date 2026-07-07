Священник раскритиковал участие в обрядах на Ивана Купалу

Русская православная церковь не признает неоязыческие праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Протоиерей Виталий Рыбаков в беседе с изданием «Абзац» рассказал о греховности участия в обрядах языческого праздника Ивана Купалы, сам праздник сегодня является неоязыческим новоделом.

По словам батюшки, современные обряда на Ивана Купалы не имеют под собой славянской базы.

- Это новодел, изобретенный сто лет назад. У него нет реальной исторической базы, - рассказывает священник Виталий Рыбаков.

По его словам, для православного христианина участие в праздновании Ивана Купалы - большой грех, нужно уходить от этого неразумного поведения, и не покланяться идолам. Вместо танцев у костра лучше провести день в молитве, так как в этот день отмечается Рождество Иоанна Предтечи.