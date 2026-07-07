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НовостиОбщество7 июля 2026 9:04

Средняя зарплата уральцев составила более 92 тысяч рублей

В среднем за год зарплаты выросли на 9,2%
Екатерина ГАПОН
Свердловчане в среднем зарабатывают 92,8 тысячи рублей

Свердловчане в среднем зарабатывают 92,8 тысячи рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области средняя заработная плата в январе – апреле 202 года составила 92 870 рублей. Об этом сообщает Свердловскстат. Прирост к январю – апрелю 2025 года составил 9,2%. При этом прирост реальной зарплаты составил всего 2,2%.

Наибольшее отклонение средней зарплаты от областного уровня отмечено в сфере Деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 42 223 рублей. Административная деятельность тоже в минусе – 32 989 рублей. В деятельности по операциям с недвижимым имуществом тоже отмечена большая разница – 24 774 рублей.

При этом в некоторых сферах средняя зарплата значительно больше регионального уровня. Так, в профессиональной, научной и технической деятельности зарабатывают больше на 24 640 рублей. В финансовой и страховой деятельности – на 68 176 рублей. Лидирует сфера связи и информации – здесь средняя зарплата больше на 73 471 рублей.