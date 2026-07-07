В Кольцово построят ангарный комплекс для самолетов МС 21

Евгений Чудновский и Кирилл Скуратов подписали меморандум о строительстве нового ангара. Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

Генеральный директор УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский и генеральный директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов в присутствии губернатора Свердловской области Дениса Паслера подписали документ, утверждающий строительство нового ангара для российских самолетов. Подписание прошло 7 июля на промышленной выставке ИННОПРОМ

– Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к масштабному строительству нового специализированного ангарного комплекса в нашем аэропорту Кольцово, который является одним из ведущих в стране. Это, по сути, подготовка к началу эксплуатации российского пассажирского самолёта МС 21, – сообщил Денис Паслер.

Ангарный комплекс по обслуживанию отечественных самолетов возведут на территории аэропорта Кольцово. Общая площадь составит 15 тысяч квадратных метров, из них 8 тысяч квадратных метров займет основной ангар, а 6 тысяч квадратных метров – складские помещения.