В Ишимском округе обновляют водопроводные сети

В Тюменской области обновляют водопровод Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ишимском районе Тюменской области стартовала масштабная замена ветхих водопроводных сетей. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия».

Так, например, сейчас специалисты меняют старый чугунный водопровод в деревне Малоудалово, где прокладывают 450 метров труб методом горизонтального направленного бурения без раскопок.

Работники выбирают самые аварийные участки для замены труб, чтобы избежать аварий в зимний период. На очереди - поселок Октябрьский.

За 15 лет в Ишимском округе в замену водопровода вложат 3 миллиарда рублей.