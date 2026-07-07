В Прокопьевске судят хозяев проклятой сауны: там погибли пять подростков

На скамье подсудимых - три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области стартовал суд над владельцами сауны в городе Прокопьевск, где погибли пять подростков. Трагедия разыгралась 31 января 2026 года в помещении по улице Кубанской. Об этом сообщает портал vse42.ru.

На скамье подсудимых в Зенковском районной суде оказались братья Алексей и Павел Долгачевы и женщина-администратор. Их обвиняют в оказании небезопасных услуг, совершённом группой лиц по предварительному сговору, повлёкшем по неосторожности смерть пяти человек - это часть 3 статьи 238 УК РФ.

Владелец сауны полностью признал свою вину, его брат и администратор - нет. До 9 июля судья изучит доказательства вины подсудимых, после чего будут допрошены родственники погибших. Всем троим грозит до 10 лет реальной зоны. Сейчас сауна закрыта по решению прокуратуры.

Следствие выяснило, что сауна работала с грубейшими нарушениями норм пожарной безопасности. Там не было доступных эвакуационных выходов и средств пожаротушения.

31 января администратор запустила в сауну подростков, не проверив их возраст. Она оставила их одних и дважды подкинула дрова и уголь в печи. После этого помещение загорелось, подростки погибли от отравления угарным газом.