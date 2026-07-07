Жителям Югры объяснили, как пережить сезонную аллергию

Летом аллергия дает о себе знать чаще Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный аллерголог-иммунолог Ханты-Мансийского автономного округа Людмила Трофимова рассказала, как облегчить течение сезонной аллергии, смягчив чувствительность организма к аллергенам. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Самые распространенные аллергические проявления - зуд, насморк, слезотечение, отеки и сыпь. Среди наиболее распространенных заболеваний - астма, ринит и конъюнктивит, лекарственная и пищевая аллергия, а также экзема и крапивница.

Летом, по словам Людмилы Трофимовой, аллергия встречается чаще из-за цветения растений.

- В южных регионах во второй половине месяца начинает цвести амброзия - один из самых сильных аллергенов, - рассказывает врач.

Специалист рекомендует: меньше находиться на открытом воздухе, реже выезжать на природу, закрывать окна в помещениях, использовать системы очистки воздуха, чаще проводить влажную уборку дома, каждый день принимать душ, контролировать питание, чтобы не допустить перекрестных аллергических реакций.

При ухудшении состояния нужно обратиться к врачу.