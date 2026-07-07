Администрацию Сосьвы оштрафовали на 150 тысяч за свалку опилок

Мэрию Сосьвы оштрафовали за свалку опилок, которая могла привести к пожару Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Администрацию Сосьвы оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности. Дело возбудили после обращения местной жительницы – в октябре 2025 года она пожаловалась в Госпожнадзор на несанкционированную свалку из опилок, щепы и порубочных остатков. Также на месте была не убрана сухая трава.

– Земельный участок относится к неразграниченной государственной собственности и находится в границах населенного пункта Сосьвинского муниципального округа. Поскольку лицо, непосредственно осуществившее складирование отходов, не установлено, ответственность за обеспечение пожарной безопасности возложена на органы местного самоуправления, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Постановлением амначальника отдела надзорной деятельности и решением судьи Верхотурского районного суда администрация Сосьвы была признана виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Мэрии назначили штраф в 150 тысяч рублей.

Представитель администрации обжаловал решение суда, однако Свердловский областной суд отметил, что эту свалку внесли в перечень мест несанкционированных отходов еще в 2024 году, но ее так никто и не ликвидировал. В апелляции было отказано.