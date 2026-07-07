В Нижнем Тагиле из пединститута выпустили 240 учителей

Сотни студентов стали профессиональными педагогами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнетагильском социально-педагогическом институте в 2026 году выпустили 240 учителей, 53 из них окончили вуз с отличием, а трое получили по два диплома. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

На вручении дипломов присутствовали ректор УрГПУ Юрий Биктуганов, который ранее возглавлял региональное министерство образования и молодежной политики, а также директор института Татьяна Жуйкова.

В 2026 году впервые свидетельства об окончании учебного учреждения в рамках проекта «Педагогический лицей» получили ученики педагогических классов школ 61, 75 и 4 - всего 25 человек.