В Нижнем Тагиле жители СНТ «Шахтер» из-за паводка сидят без света

Владислав Пинаев провел встречу с жителями сада «Шахтер», где из-за паводка нет света. Фото: Администрация Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила встретился с председателями и владельцами участков сада «Шахтер», сильно пострадавшего от паводка. Сейчас в садах остаются затопленными 90 участков, а на пике вода дошла до 298 участков. В домах до сих пор нет светя.

– Договорились держать прямую связь с жителями, чтобы впредь не возникало недопонимания. К сожалению, в выходные специалист администрации Ленинского района предоставила неверную информацию – сразу после встречи на место выехал глава района, разберёмся, – написал в своем telegram-канале глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

На встрече также присутствовали юристы, городское хозяйство, отдел гражданской защиты, МЧС и Центр защиты населения.

Сейчас решаются вопросы с вывозом мусора, отсыпкой дорог и доставкой материалов для просушки домов, и, самое главное, восстановление электричества. Важно, чтобы вода ушла полностью, тогда примут решения, как еще помочь жителем «Шахтера».