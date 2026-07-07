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НовостиЭкономика7 июля 2026 6:54

Белоруссия купила три тонны уральского мороженого

Поставки уральского мороженого в другие страны выросли на 76%
Лев ИСТОМИН
Уральское мороженое поставляют в Казахстан и Белоруссию

Уральское мороженое поставляют в Казахстан и Белоруссию

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экспорт мороженного, производимого в уральских регионах, в другие страны в первой половине 2026 года вырос на 76% - за границу отправлено почти 680 тонн товара против 385 тонн за первые шесть месяцев прошлого года. Об этом сообщает «Ямал 1».

В апреле этого года Белоруссия закупила пробную партию уральского мороженого, весом в три тонны. 99% экспорта товара приходится на Казахстан.

Главным поставщиком мороженого в другие страны среди уральских регионов стала Челябинская область. В ближайшие месяцы экспорт будет расти.