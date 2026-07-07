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НовостиОбщество7 июля 2026 6:45

Более 17 тысяч свердловчан пострадали от присасывания клещей

В Свердловской области от клещей пострадали более 17 тысяч человек
Екатерина ГАПОН
Количество пострадавших от клещей в 1,5 раза ниже показателей 2025 года

Количество пострадавших от клещей в 1,5 раза ниже показателей 2025 года

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области от присасывания клещей пострадали более 17 тысяч человек. Это в 1,5 раза ниже аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня.

– С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализирован 101 человек, на клещевой боррелиоз - 190 человек, – сообщили в Роспотребнадзоре.

В лабораториях и медорганизациях обследовано15,5 тысячи клещей, из них в 1,4% проб обнаружен клещевой энцефалит, в 47,6% – лайм-боррелиоз, в 3,7% – моноцитарный эрлихиоз и в 1,4% – гранулоцитарный анаплазмоз.

С начала сезона прививки от клещевого энцефалита поставили более 102 тысяч человек, ревакцинировались – свыше 257 тысяч.