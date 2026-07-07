Сбер представил на Иннопроме передовые ИИ-технологии для трансформации реальной экономики

Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер вместе с компаниями-партнёрами на Международной промышленной выставке «Иннопром» представил решения на базе генеративного искусственного интеллекта для внедрения в реальные процессы бизнеса, промышленности и государственного управления, а также в сервисы для людей, включая цифровую медицину.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

- Сберу в этом году исполняется 185 лет. Банк прошёл большой путь от финансового института к технологическому флагману России, являясь помощником для миллионов людей, бизнеса и государства. Сегодня мы развиваемся сами и помогаем развиваться другим через решения на базе искусственного интеллекта. Урал — это опорный край промышленности, и именно здесь наши технологии способны дать максимальный эффект, открывая широкие перспективы для создания передовых производств и разработки инноваций мирового уровня.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Бизнесу Сбер предложил GigaCowork — платформу ИИ-агентов компании «Салют для бизнеса», которая настраивается под задачи конкретной организации. Такие агенты помогают сотрудникам быстрее готовить документы и отчёты, анализировать данные, рассчитывать проекты и оценивать риски.

Бизнес-группа Сбер2В представила ИИ-агентов на базе генеративных моделей для автоматизации рутинных операций, BI-платформы для прозрачной и ценностной аналитики в бизнесе и решения для перехода на транспортный ЭДО, который станет обязательным для грузоперевозчиков в 2026 году.

Гости стенда узнают, как разработки Сбера на базе искусственного интеллекта уже применяется в работе различных компаний. Для этого отведена отдельная зона с кейсами и интерактивом. Например, в одном из квизов гостям предложат выполнить задание на время. После этого участник увидит, как и с какой скоростью с аналогичной задачей справляется ИИ-агент. На стенде также представлены инновационные решения научного партнера Сбера Института AIRI.

Отдельный блок посвящён индустрии здоровья Сбера. СберЗдоровье презентует цифровые медицинские решения для дистанционного взаимодействия пациента и врача, удалённых осмотров и мониторинга показателей здоровья.

Фото: пресс-служба Сбербанка

СберМедИИ знакомит гостей стенда с сервисами на основе ИИ: «Цифровым помощником» для уточнения симптомов и расшифровки анализов, ИИ-агентами для снижения нагрузки на врачей до 30%, сервисом GigaDoc для бесконтактной оценки 17 показателей здоровья и Цифровым ФАПом — мобильным комплексом для обследований.

Отдельное внимание уделено тому, как искусственный интеллект меняет привычные клиентские устройства. На стенде Сбера установлен банкомат последнего поколения с двумя экранами, ИИ-помощником ГигаЧат и голосовым управлением. Благодаря технологии GigaDoc устройство получило функцию экспресс-оценки состояния здоровья.

В деловой программе и лектории Сбера — практические кейсы применения искусственного интеллекта в промышленности, АПК, строительстве, машиностроении, медицине и международном партнёрстве, а также дискуссии о технологическом суверенитете и создании Центра компетенций по искусственному интеллекту в промышленности на Урале.

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