На свердловских заводах внедряют автоматизацию и ИИ

На уральских заводах идет промышленная трансформация Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На предприятиях Свердловской области внедряют автоматизацию рабочих процессов и искусственный интеллект, в том числе - роботизацию, цифровое зрение и автоматизированное управление. Промышленную автоматизацию производственных площадок поддержал российский премьер Михаил Мишустин. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Мишустину рассказали о процессе автоматизации на международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходил с 6 по 9 июля 2026 года в Екатеринбурге.

По словам российского премьера, промышленная трансформация - важный процесс, в ходе которого предприятия работают на опережение, чтобы обеспечить стабильность отечественной экономики.