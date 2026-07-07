В Екатеринбурге закрыли ДК «Химмаш» из-за нарушений пожарной безопасности

ДК «Химмаш» вновь закрыли из-за нарушений пожарной безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в очередной раз закрыли Дворец культуры «Химмаш». ДК на улице Грибоедова, 13 опечатали из-за нарушений требований пожарной безопасности.

– В Чкаловское районное отделение судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области поступил исполнительный лист о приостановлении деятельности Дворца культуры «ЖК «Кристалл на срок 30 суток, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Эксплуатация помещений приостановлена до полного устранения нарушений.

Напомним, что это не первый случай, когда «Химмаш» закрывают из-за нарушений пожарной безопасности. Аналогичному наказанию Дворец культуры подвергался в ноябре 2023, а также в апреле и августе 2024 года.

В декабре 2025 года стало известно, что на месте ДК «Химмаш» планируют построить новый ЖК, в который встроят помещения для занятия творчеством. За сохранение здания тогда выступили звезды «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников.