В Свердловской области в реках Чусовая и Тагил снижается уровень воды

Специалисты МЧС помогают жителям перейти затопленные участки. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области паводковая обстановка после сильных ливней стабилизируется: уровень воды снижается в реках Чусовая и Тагил. Однако в Нице наоборот, наблюдается подъем – это связано с добеганием волны от сброса Режевского и Алапаевского гидроузлов.

На момент 7 июля в 19 населенных пунктах остаются подтопленными 10 частных и 52 дачных дома, 924 приусадебных участка и 8 низководных мостов. В Ревде в пункте временного размещения по прежнему находятся два человека.

– Наблюдается положительная динамика: за минувшие сутки от паводковых вод освободились 8 жилых домов и 123 приусадебных участка в 15 населенных пунктах. В то же время в 4 населенных пунктах произошло подтопление 25 земельных участков, – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ликвидация последствия паводка продолжается: расчищаются русла рек, отсыпаются и очищаются берега, восстанавливаются дороги. В отдельных населенных пунктах продолжается откачка воды.

К работам в зоне ЧС привлекли 258 человек и 59 единиц техники, из них от МЧС – 199 специалистов и 51 единица техники.