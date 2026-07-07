Армянская община Екатеринбурга не поддерживает конфликт в Армении

Армянская община Екатеринбурга считает, что конфликт угрожает единству армян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Армянская община в Екатеринбурге высказалась о конфликте в Армении. Поводом стал приезд премьер-министра Никола Пашиняна в столицу Урала.

Как сообщает телеканал ОТВ, в Армении сейчас происходит противостояние между властями и главой церкви. Премьер-министр считает, что церковные лидеры находятся в связях с бывшими политическими элитами. На главу Армянской апостольской церкви, католикоса Гарегина II, а также приближённых к нему священнослужителей завели уголовные дела.

– Выражаю голоса многотысячной моей паствы, мы не согласны с тем, что творится на моей Родине. Никогда мы в страшном сне не могли представить, что может случиться такое. Церковь – это та единственная структура, которая объединяет всех, вне зависимости от того, где проживает этот армянин, – рассказал настоятель храма Армянской апостольской церкви в Екатеринбурге Аристакес Оганнисян.

Свое мнение также высказал председатель Армянской общины «Ани-Армения» Масис Назарян. Он отметил, что когда в Армении были беды, самую большую помощь стране оказали русские армяне, в том числе свердловские.

Армянская община Екатеринбурга считает, что конфликт угрожает единству армян как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе в России.