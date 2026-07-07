В первый день ИННОПРОМа Свердловская область подписала несколько соглашений

Минздрав в первый день выставки подписал сразу два соглашения. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская область в первый день ИННОПРОМа подписала ряд важный соглашений. Одним из них стало продолжение сотрудничества с и Республикой Татарстан.

Также на полях выставки два соглашения заключил Минздрав Свердловской области. Первое подписала заместитель губернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова и гендиректор СКБ Контур Дмитрий Мраморов, второе соглашение было подписано с управляющим Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Кроме того, было подписано соглашение о создании в Свердловской области центра компетенций о развитию беспилотного рельсового транспорта. Базовой площадкой для работы Центра станет транспортный комплекс Верхней Пышмы.

Машиностроительный завод имени М. И. Калинина и белорусская компания «АМКОДОР» также заключили соглашение о сотрудничестве. Компании углубят производственную интеграцию, будут совместно выпускать продукцию и обмениваться информацией.

Еще на стенде Свердловской области Корпорация развития Среднего Урала было подписано соглашение с «Консорциумом по внешнеэкономической деятельности и международной государственной кооперации в промышленности».

А екатеринбургский «Колледж Цифровых Технологий» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Также соглашение подписано между АО «КУМЗ» и компанией CYBERSTEEL.