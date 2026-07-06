В Екатеринбурге ищут 42-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи

Мужчина пропал 4 июля. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге ведутся поиски 42-летнего Андрея Кащаева. Мужчина пропал 4 июля 2026 года. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Отмечается, что он нуждается в медицинской помощи. Розысками пропавшего занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Помогите найти человека! Пропал Кащаев Андрей Николаевич, 42 года, 1983 года рождения. Города Тобольск – Екатеринбург. Может находится в Свердловской области, - передают поисковики.

Согласно ориентировке, рост мужчины составляет 183 сантиметра, телосложение нормальное. У Андрея Кащаева темно-русые волосы и серые глаза. На момент пропажи он был одет в синий спортивный костюм, черную кепку и сине-зеленые кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения пропавшего, сообщите об этом инфоргу поисков Оксане: 8 (913) 821-03-44. Также вы можете позвонить по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 или по единому номеру 112.