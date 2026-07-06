В Екатеринбурге до конца недели ожидаются жара и дожди

Несмотря на жару, в Екатеринбурге сохранится дождь Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики прогнозируют жаркую и дождливую неделю в Екатеринбурге. Сегодня, 6 июля, столбики термометров показывали +30..+32 градуса, однако дальше температура немного понизится и будет варьироваться от +24 до +29 градусов.

- На Средний Урал распространяется тропическая воздушная масса. Активное поступление тепла в регион поддерживается циклоном над европейской частью страны. Количество осадков в южной половине области может достичь 50-60 миллиметров при сохранении высоких температур, - рассказал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Завтра, 7 июля, в уральской столице ожидается +28 градусов днем. В среду 8 июля похолодает на четыре градуса. Затем температура в городе будет увеличиваться с каждым днем, пока не достигнет +29 градусов в субботу 11 июля. Начиная с воскресенья, столбики термометров поползут вниз.