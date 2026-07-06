В Екатеринбурге вечером загорелся автосервис в поселке Садовый

Потушить пожар удалось менее чем за час Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вечером 6 июля 2026 года произошел пожар в поселке Садовый. Загорелся автосервис на улице Глинная. Огонь охватил порядка 100 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 17:32.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, поселок Садовый, улица Глинная. Повреждены оборудование, имущество, внутренняя отделка бокса по ремонту автомобилей, - сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехали 41 огнеборец и 12 единиц спецтехники. В 18:10 им удалось локализовать огонь, а еще через 10 минут – полностью потушить пожар. Затем специалисты приступили к разбору и проливке сгоревших конструкций. Все работы были завершены в 19:53.