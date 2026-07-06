В Каменске-Уральском экс-специалиста будут судить за получение подкупа

Дело передали мировому судье на рассмотрение Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Каменске-Уральском перед судом предстанет бывший главный специалист финансово-экономического отдела Комитета по управлению имуществом. Как сообщает следствие, в период с июня 2024 года по декабрь 2025 года она получила от директора одной из коммерческих организаций подкуп суммой больше 120 тысяч рублей.

- Вознаграждение было передано за способствование в заключении контрактов по разработке проектов на снос объектов капстроительства с данной организацией, подготовку, проверку и подписание актов выполненных работ и оказанных услуг, а также личное осуществление приемки оказанных услуг, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Отмечается, что компания не могла заниматься данными работами, так как не была членом саморегулируемой организации.

Теперь женщину обвиняют по части 4 статьи 200.5 УК РФ «Незаконное получение работником контрактной службы денег за совершение действий в интересах дающего в связи с закупкой услуг». Уголовное дело передали мировому судье на рассмотрение.