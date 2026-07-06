Жительница Нижней Туры ударила мужа ножом из ревности и угодила в колонию

Женщину приговорили к двум годам колонии общего режима Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижней Туре суд вынес приговор Ольге Дмитриевой, которая из ревности ударила мужа ножом. Инцидент произошел в апреле 2026 года в квартире, где супруги выпивали вместе. Вскоре между ними возник конфликт.

- Когда закончилось спиртное, муж вызвался сходить в магазин, но жена взревновала его и решила не выпускать из квартиры. В ходе конфликта супруг ударил ее по лицу. Ольга обиделась и схватилась за нож, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ольга два раза ударила супруга ножом в грудь. После произошедшего она сразу же оказала мужу первую помощь и вызвала врачей, а также добровольно рассказала прибывшим полицейским о содеянном.

Отмечается, что у женщины уже имеются две непогашенные судимости: в 2017 году она организовала притон и занималась незаконным оборотом наркотиков, а в 2023 году – была осуждена за нарушение административного надзора.

С учетом всех обстоятельств, суд признал Ольгу Дмитриеву виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

В качестве наказания жительнице Нижней Туры назначили 2 года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.