В Сухом Логу двое вымогателей жестоко избили мужчину из-за 30 тысяч рублей

Суд приговорил обоих мужчин к заключению в колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сухом Логу суд вынес приговор двум мужчинам – Святославу Мелядзе и Олегу Корюкину – за грабеж и вымогательство. Все произошло вечером 13 октября 2025 года, когда осужденные пришли в квартиру по улице Гагарина, чтобы взыскать долг с одного из жильцов.

- В ходе разбирательства Мелядзе совершил открытое хищение имущества потерпевшего, похитив универсальный ручной отпариватель стоимостью 425 рублей, которым впоследствии распорядился по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Затем преступники потребовали от мужчины 30 тысяч рублей. Получив отказ, Мелядзе несколько раз ударил потерпевшего нагайкой по голове и телу, а также гаечным ключом – по колену. Корюкин же прижал к оголенной груди мужчины раскаленный утюг.

- Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший согласился выполнить требования нападавших, - пояснили в облсуде.

Позже врачи диагностировали у мужчины телесные повреждения, кровоподтеки и термический ожог II степени, что было квалифицировано как легкий вред здоровью.

Мелядзе и Корюкина признали виновными по статье 161 УК РФ «Грабеж» и по статье 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия». Свою вину осужденные признали лишь частично.

Святославу Мелядзе назначили 3 года 1 месяц колонии общего режима, а Олегу Корюкину – 3 года. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда. Так, каждый из осужденных заплатит мужчине по 45 тысяч рублей.

Приговор пытались обжаловать адвокаты вымогателей, однако решение суда осталось без изменений и вступило в законную силу.