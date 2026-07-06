В Байкаловском районе у любителя пьяной езды конфисковали автомобиль

Сотрудники ДПС остановили пьяного водителя и отстранили его от управления автомобилем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Байкаловском районе наказали 27-летнего автомобилиста Александра Лыжина. 26 апреля 2026 года мужчина вновь сел пьяным за руль ВАЗ-211440 и двигался по территории одного из населенных пунктов, однако вскоре попался сотрудникам ДПС.

- Лыжин, будучи подвергнутым административному наказанию по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками отделения ДПС ГИБДД МО МВД России «Байкаловский», - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления автомобилем. Суд признал Александра Лыжина виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

В качестве наказания ему назначили 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортом на 2 года. Кроме того, его автомобиль ВАЗ-211440 конфисковали.