В Екатеринбурге вновь попытаются очистить озеро Здохня

Озеро Здохня в Екатеринбурге вновь попытаются очистить. Фото: Администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге ищут нового подрядчика для очистки озера Здохня. Однако на этот раз заказчиком выступает не мэрия, а городской «Водоканал». Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 50 миллионов рублей. За эти средства подрядчик должен провести изыскательные работы, разработать три возможных варианта очистки водоема и организовать опытно-промышленные испытания наиболее оптимального из них. Также потребуется пройти государственную экологическую экспертизу.

Все работы, согласно проектной документации, будут завершены до 1 мая 2027 года. Сейчас проходит этап подачи заявок, который завершится 22 июля 2026 года.

Напомним, что ранее очистку озера Здохня пыталась организовать администрация Екатеринбурга. Однако из-за того, что подрядчик систематически нарушал условия контракта, его пришлось расторгнуть.