В Камышлове пенсионерке вернут 790 тысяч, похищенные мошенниками

Неизвестный обманом заставил пенсионерку перевести ему на счет 790 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Камышлове по иску прокуратуры 74-летней пенсионерке вернут 790 тысяч, похищенных мошенниками. Установлено, что в феврале 2025 года неизвестный позвонив женщине по телефону обманом убедил перевести ее крупную сумму денег.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

– В ходе расследования уголовного дела установлено, что получателем денежных средств являлся житель Томска Томской области, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Камышловский межрайонный прокурор в интересах пенсионерки подал иск в Ленинский районный суд Томска о взыскании с владельца счета похищенных денег. Суд удовлетворил исковые требования.