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НовостиПроисшествия6 июля 2026 12:58

В Камышлове пенсионерке вернут 790 тысяч, похищенные мошенниками

Пенсионерке из Камышлова вернут похищенные 790 тысяч рублей
Екатерина ГАПОН
Неизвестный обманом заставил пенсионерку перевести ему на счет 790 тысяч рублей

Неизвестный обманом заставил пенсионерку перевести ему на счет 790 тысяч рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Камышлове по иску прокуратуры 74-летней пенсионерке вернут 790 тысяч, похищенных мошенниками. Установлено, что в феврале 2025 года неизвестный позвонив женщине по телефону обманом убедил перевести ее крупную сумму денег.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

– В ходе расследования уголовного дела установлено, что получателем денежных средств являлся житель Томска Томской области, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Камышловский межрайонный прокурор в интересах пенсионерки подал иск в Ленинский районный суд Томска о взыскании с владельца счета похищенных денег. Суд удовлетворил исковые требования.