Житель Первоуральска купил поддельное медзаключение, чтобы не служить

Первоуралец получил 10 месяцев ограничения свободы и штраф 100 тысяч рублей за уклонение от службы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Первоуральске вынесли приговор Владимиру Логинову, купившему поддельное медицинское заключение, чтобы не проходить службу в армии. Парень, не имея освобождения или отсрочки от призыва, в 2022 году купил поддельное медицинское заключение о состоянии здоровья якобы имеющимся у него заболеванием.

– Для получения заключения Логинов с целью придания видимости лечения ложного заболевания обращался за медицинской помощью в больницу, где за денежное вознаграждение от его имени действовал другой человек, имеющий хроническое заболевание, и проходил за него исследование, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Получив документы, он предоставил их в военный комиссариат, где ему и выдали медзаключение о состоянии здоровья.

При помощи того же молодого человека Логинов прошел лечение в больнице Первоуральска. Предъявив документ с ложным заболеванием, призывная комиссия признала его ограниченно годным к военной службе, освободили от призыва и зачислили в запас.

Суд признал Логинова виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 327 УК РФ «Приобретение либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей» и по части 1 статьи 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».

Ему назначили ограничение свободы на 10 месяцев и штраф в 100 тысяч рублей.