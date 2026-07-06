Свердловские хоккеисты победили в турнире среди ветеранов и участников СВО

Свердловская команда разгромила тюменское «Динамо» со счетом 6:0. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Хоккейная команда Свердловской области «СКА ЦВО» одержала победу во всероссийском турнире среди ветеранов и участников СВО «Стальная хоккейная лига», разгромив тюменское «Динамо» со счетом 6:0. Спортивное мероприятие проходило в Санкт-Петербурге.

- В составе команды «СКА ЦВО» – военнослужащие ЦВО, участники СВО и ветераны боевых действий из Свердловской области. Команда с 2019 года активно играет на региональном и федеральном уровнях. Капитан команды – полковник в отставке Виктор Мильков, - рассказали в областном департаменте информационной политики.

Свердловчане стали первыми обладателем кубка «Стальной хоккейной лиги». По итогам турнира были отмечены некоторые члены команды. Так, Александр Лавроненко оказался лучшим снайпером, а Юрий Тимофеев стал самым полезным игроком.

Отмечается, что на текущий момент в регионе больше 700 участников СВО занимаются спортом и участвуют в соответствующих мероприятиях.